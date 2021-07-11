Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, Atatürk Mahallesi'nde kız arkadaşı D.A.'ın evinde tabanca ile vurdu.

İNTİHAR ETTİ

Uzman çavuş, daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, eve giren polisler D.E.O. ve D.A.'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otelde başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti.

Korkunç cinayet: Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü İstanbul Kağıthane’de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı 30 yaşındaki nişanlısı tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından katil zanlısı kadın, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.