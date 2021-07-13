Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sepetli motosikletiyle seyir halinde olan Ramazan Tay (81), motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Tay, karşı şeritten gelen Sivaslı Belediyesi’ne ait Muammer Dolaysu kontrolündeki kum yüklü kamyonun arka tekerinin altında kaldı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tay’ın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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