Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzenin kurucusu olan ve “Balıkçı Kenan” olarak bilinen Kenan Balcı “Yol kapatma mevzusu olunca Ekrem İmamoğlu ‘Bizim belediyeden kiralamış olduğumuz alanla tapulu malımız olan Anadolu Caddesi’ni takas ederiz. Biz sizden kira almayız’ dedi. Ancak sözünü tutmadı. Seçim döneminde her türlü şirinliği yaptı ama şimdi bizi mağdur etti. Deniz Canlıları Müzesindeki balıkların bugünkü değeri 15 ila 20 milyon” diye konuştu.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı da Balcı’ya destek olup İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi için destek istedi Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzelerinin Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradığını belirterek, “Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar” dedi. Dünyada ve Türkiye’de tek olan mumyalanmış balıkların koyacak yer olmadığı için yerlerde kaldığını ifade eden Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi