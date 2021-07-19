Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de meydana gelen sel felaketi geride birçok acı bıraktı. Ölümlerin yanı sıra Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yaşanan bir olay herkesi derinden üzdü. Köyde ikamet eden 65 yaşındaki Gülizar Karali’nin en büyük hayali, selle birlikte kayboldu. Yıllardır dişinden tırnağından artırıp hac için biriktirdiği para sular kapılıp yok oldu. Bu olaydan derin üzüntü duyduğunu belirten Karali “Parayı karyolanın altına koymuştum. Selde evimin yarısı yıkıldı. Odada iki karyola vardı. İçinde para olan sürüklenmiş. Eğer diğerine koysaydım param duracaktı” dedi. Elli beş yıldır ikamet ettiği evini artık görmek istemediğini belirten Gülizar Karali “Evime bakınca göğsüme bir ağrı giriyor. Çıkmaya korkuyorum. O parayı çok zor biriktirmiştim; 5 kuruş, 10 kuruş demeden kenara atmıştım. Yıllar önce kız kardeşim hacca gitmişti, ben param olmadığı için gidememiştim. Tam parayı toparlamıştım, hepsi yok oldu. En çok da buna üzüldüm” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

AK PARTİLİ VEKİLDEN SÖZ ALDI

Öte yandan onun bu mağduriyetine AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı tepkisiz kalmadı. Gülizar Karali ile görüşen Avcı “Sen merak etme. Eğer hacca gideceksen, ben hallederim. Şu an Suudi Arabistan koronavirüs dolayısıyla başka ülkeden kimseyi almıyor. Ancak açtığı zaman seni göndereceğim” şeklinde konuştu. Köye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yıkılan evin ve önündeki dört katlı başka bir evin tahliye edileceğini söyledi. Bakan Kurum, vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini ve kendilerine yeni bir ev yapılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı açılış konuşmasında, Rize'de sel ve heyelan altında kalan bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Rize'de heyelan böyle geldi! Son anda kurtuldular Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelana dair yeni görüntüler ortaya çıktı.