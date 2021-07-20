Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisleri gören vatandaşların şaşkınlığı dikkat çekti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultanahmet meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde turladı.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Biri kadın 2 kişiden oluşan atlı birlikleri gören vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Bazı turistler, Fırtına ve İmre isimli polis atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı Birlik Grup Amirliği’nde görevli polis memuru Merve Geyik, özel eğitimli atların, halkın güvenini ve huzurunu sağlamak için yetiştirdiğini belirterek, "At, Türk’ün kanadıdır. Biz de bunu devam ettiriyoruz ve bundan gurur duyuyoruz." dedi.



Atlı polislerden Belgrad Ormanı'nda koronavirüs denetimi Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik ekipleri tarafından koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler havadan drone ile görüntülendi.



Atlı polislerden Yeşilköy Sahili'nde denetim İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeşilköy Sahili'nde denetim yaptı.