Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümüne girildi. Bugün dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk bayrağı asıldı. Türkiye'nin ve İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yan yana asılan bayraklar ilgiyle izlendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı ve köprüye ay yıldızlı bayrak asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprü drone ile havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrakları asıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gururlandıran görüntü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türkiye ve Yavru Vatan'ın bayrakları asıldı. Ortaya çıkan görüntü gururlandırdı.
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümüne girildi. Bugün dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk bayrağı asıldı. Türkiye'nin ve İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yan yana asılan bayraklar ilgiyle izlendi.
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