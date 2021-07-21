Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Vedat Kocakaya, bayramın 1. günü evinin önünde kurban kesti. Ardından etleri pay sahipleri için ayırırken fenalaştı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine köye gelen ekipler, Kocakaya'nın öldüğünü belirledi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası dün kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Acı olay sonrası ailesi ve çocukları gözyaşı döktü.
Kurban etini 12 saat sonra pişirin Kurban Bayramı’nda en çok rastlanan şikâyetler mide ağrısı ve sindirim problemleridir. Bu durumun en önemli sebebinin kurban etinin usulüne uygun olarak tüketilmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Hecer, kurban etinin kesimden en az 12 saat sonra pişirilmesi uyarısında bulunuyor.
Bolu’da kurban eti için yakılan ateş 2 katlı evi küle çevirdi Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde kurban eti pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevlerin sıçradığı 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kurban etini pay ederken öldü
Bolu'da bir kişi, kurban kestikten sonra fenelaştı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Vedat Kocakaya, bayramın 1. günü evinin önünde kurban kesti. Ardından etleri pay sahipleri için ayırırken fenalaştı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine köye gelen ekipler, Kocakaya'nın öldüğünü belirledi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası dün kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Acı olay sonrası ailesi ve çocukları gözyaşı döktü.
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