Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayramın ikinci gününde kahreden kaza haberi Afyonkarahisar'dan geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Samet Şen (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Nasuh Kardaş (53) yöntemindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak karşı şeride geçen Kardaş’ın kullandığı araç önce Yasin Çetin’in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı, sonrasında da iki otomobile daha çarpıp şarampole devrildi.

Kazada içerisinde Çetin ailesinin bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisi ile taklalar atıp şarampole devrilerek durabildi.

CENAZELER OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerden Yasin Çetin, Burcu Çetin (40) ve çocukları Zeynep Yaren Çetin (11) ile Başak Çetin’in (5) hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kazanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde Çetin ailesinin cenazelerini güçlükle çıkardı.

YARALILARI ÇIKARMAK İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞTILAR

Kazada bir başka hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Nasuh Kardaş ve Kadriye Kardaş (47) için ekipler adeta zamana karşı yarıştı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan Nasuh ve Kadriye Kardaş, ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslar ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Şahısların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak yan yana konulan ve içerisinde 4 kişilik Çetin ailesinin cenazelerinin bulunduğu ceset torbaları görenlerin içini sızlattı. Çetin ailesi üyelerinin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, kazaya sebebiyet verdiği iddiası ile Burak Samet Şen, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Bayramın ikinci gününde feci kaza Adıyaman’da Kurban Bayramının ikinci gününde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Genç sürücü kaza yaptı, araç içinde sıkıştı Bolu’da, kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarpan otomobildeki genç sürücü sıkıştığı yerde 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.