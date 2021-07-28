Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Yangının çıktığı bölgenin dik yamaç olması dolayısıyla ilk müdahale helikopter ile havadan yapıldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının Kalemler ve Evrenseki bölgelerine kadar inmesi ile bu mahallelerdeki bazı evler boşaltıldı. Tüm müdahalelere rağmen kontrol alınamayan yangın devam ederken, bir başka yangın haberi de Manavgat Merkez olmak üzere Sorgun, Side ve Sarılar bölgelerinden geldi.

SON YILLARDA BÖLGEDE ÇIKAN EN BÜYÜK YANGIN

Sarılar Mahallesi’ndeki yangının orman deposu ve odun satan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıktığı öğrenilirken, içerisinde marangoz atölyesinin bulunduğu 4 katlı bir bina alevlere teslim oldu. Yangından birçok ev etkilendi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgede ambulanslar ve sağlık ekipleri görev alıyor. Olayın, çevredeki vatandaşlar tarafından son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu söyleniyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söndürme çalışmalarını incelemek için Manavgat’a geçtiğini belirterek "Antalya Manavgat’ta saat 12.05’te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 17 dozer, 103 arazöz ve 427 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, "Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 uçak, 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"DAHA ÖNCE BU ÇAPTA YANGIN ÇIKMADI"

TGRT Haber canlı yayınına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının çıkış nedeni ile araştırmalar yapılıdığını belirtti.

"Birkaç tane köyümüzün yerleşim merkezi yandı, bir nebze kontrol altına alındı" diyen Böcek, "Yangın kent merkezine 15 kilometre yukarıda başladı, rüzgarın etkisiyle kent merkezine sirayet etti. Dumandan etkilenenler oldu ancak sayısal olarak rakam vermemiz doğru olmaz. Can kaybı ile ilgili bir haber gelmedi, inşallah ölüme neden olmaz. Alanya’daki itfaiye ekibimizden takviye yapıldı. Bu bölgede bu çapta bir yangın daha önce çıkmamıştı" ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM YİĞİT: BAZI EVLER BOŞALTILDI

Yangın esnasında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

AFAD: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD’dan yapılan açıklamada, Antalya AFAD Müdürlüğü’nden bir ekibin yangın bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin’den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinde ormana yakın bölgelerdeki evlerin jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.

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