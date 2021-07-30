Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerini “çöl sıcakları” ve “Afrika sıcakları” gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek. Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur sıcaklıklarının en çok ağustos ayının ilk iki haftası hissedildiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir “Küresel iklim değişikliğine paralel olarak metropollerde artık yoğun şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırmasıyla vahşi sıcaklık oluşturuyor. Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altını girdi. Afrika kıtasının kuzey batısında oluşacak kuvvetli tropikal hava kütleleri Akdeniz üzerinden atmosferin üst seviyelerine taşınarak jet hava akımlarıyla ülkemizi etkisi altına alacak. Bu sıcaklıklar batı bölgelerimizde, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde kavurucu olacak. Ortalama hissedilir sıcaklıkların Akdeniz, Ege ve Güneydoğu’da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul’da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık bekliyoruz. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Eyyam-ı bahur sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının çıkabileceğini vurgulayan Özdemir “Bu hassas bölgelerin havadan ve karadan olduğunca yağmurlama suyla takviye yapılarak nem artışının sağlanması gerek. Halk bu dönemde suyu dikkatli kullanmalı. Sabah 10.00 -17.00 saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Kronik rahatsızlığı olanlar ve çocukların çok dikkatli olması gerek. Ayrıca dışarı çıkanlar şemsiyesiz dışarı çıkmasınlar” diye konuştu.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozdu Sıcak havanın kişileri fiziksel olarak etkilemesinin yanında insan psikolojisini de bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, sıcak etkisiyle oluşan sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikâyetlerle psikologlara başvuranların sayısının arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlar önemli kararlar alırken sıcaklara dikkat edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Bilim adamları uyarıyor: Öldüren sıcaklar artacak İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre ölümcül ısı dalgalarının görülme sıklığı 2050 yılına kadar yedi kat artacak.