Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü sabahın erken saatlerinde seyir halinde iken bir anda yanmaya başladı. Motordan gelen alevleri gören sürücü, otobüsü durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürmeye başladı.

OLASI BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

İtfaiye ekipleri boş olan yolcu otobüsünü söndürdü. Otobüste ise uzun süren soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yolcusu olmayan ve bakıma gittiği öğrenilen otobüste herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul’da İETT Garajı’nda feci olay: “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni” Kağıthane’deki İETT Garajı’nda 13 yıldır görev yapan 47 yaşındaki güvenlik görevlisi, “Eşimin gömüldüğü yere gömün beni” notu bıraktıktan sonra kulübede kendini silahla başından vurdu. Olay yerinde can veren görevlinin yakın zamanda kanserden eşini ve hasta doğan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

Elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi: 3 yaralı Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çayırlık alana uçtuktan sonra elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.