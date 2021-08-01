Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda Bayram Korkmaz (71) idaresindeki traktör, tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan Bayram Korkmaz ağır yaralandı.

10 ÇOCUK BABASIYDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi’nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Korkmaz’ın 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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