Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat Kalemler Mahallesi’nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Andire Yiğit Okur'un (58) cansız bedenlerine, öğle saatlerinde evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Çiftin yangından kaçarken ormanlık alan içerisinde alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor.

Manavgat'ta yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

BIRAKILAN NOT YÜREKLERİ BURKTU

Çiftin evinde yapılan incelemede kapıda yazılı olan not dikkatlerden kaçmadı. Notta çiftin arkadaşları tarafından yazılan, “Fahri bizimle irtibat kur. Herkes sizi merak ediyor” sözleri adeta yürekleri burktu.

Ayrıca, çiftin köpeklerinin bir an olsun kapıdan ayrılmaması da dikkatlerden kaçmadı. Köpekle, yangın dolayısıyla mahallede görevli olan bir kişi ilgilenirken, ekipler tarafından alınmak istenilen köpek, gitmek istemeyince yanan ormanlık alana kaçtı.

Çiftin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manavgat’taki yangında ikisi yeni toplam 7 can kaybı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz" açıklamasında bulundu.

Mersin, Marmaris ve Bodrum'daki duruma ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin’deki yangından etkilenen 154 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Marmaris ve Bodrum’daki yangınlardan etkilenen 203 kişiden 186’sı tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 17’nin tedavisi devam ediyor. Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı VE 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor. Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."

Son dakika: 3 ilde 6 yangın devam ediyor Antalya'nın 2, Muğla'nın 3 ve Tunceli'nin 1 ilçesinde orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bakan Pakdemirli, 111 yangının kontrol altında olduğunu, 3 ilde 6 yangının devam ettiğini açıkladı.

Bodrum'da yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangın etkisini artırdı. Önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

EGM'den yangınlarla ilgili dezenformasyon uyarısı Emniyet Genel Müdürlüğü, yangınlar nedeniyle sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturan hesap ve platformlarla ilgili açıklamada bulunarak tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını belirtti.