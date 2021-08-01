Bartın’da bir gün önce yaptırdıkları Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkan 1 kişi ile şüpheli 1 kişinin bugün KPSS'ye girdikleri tespit edildi. Sınava giren 2 kişiyle aynı sınav salonlarında sınava giren adaylar ve aynı salonlarda görevli olan personellerden toplam 30 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

2 kişinin aile ve yakın çevresine yönelik filyasyon çalışmalarının sürdüğü, filyasyon çalışmaları neticesinde tedbir amaçlı karantinaya alınacak kişi sayısının artabileceği öğrenildi.

Vakalar arttı, 3 köy ve 21 apartman karantinaya alındı Vakalar arttı, 3 köy ve 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te vakaların artması üzerine, 3 köy ve 21 apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi.

Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te artan vakalar üzerine harekete geçen yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 apartmanı karantinaya aldı.