Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da bir gün önce yaptırdıkları Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkan 1 kişi ile şüpheli 1 kişinin bugün KPSS'ye girdikleri tespit edildi. Sınava giren 2 kişiyle aynı sınav salonlarında sınava giren adaylar ve aynı salonlarda görevli olan personellerden toplam 30 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

2 kişinin aile ve yakın çevresine yönelik filyasyon çalışmalarının sürdüğü, filyasyon çalışmaları neticesinde tedbir amaçlı karantinaya alınacak kişi sayısının artabileceği öğrenildi.

Vakalar arttı, 3 köy ve 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te vakaların artması üzerine, 3 köy ve 21 apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi.

Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te artan vakalar üzerine harekete geçen yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 apartmanı karantinaya aldı.