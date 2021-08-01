Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali T. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Feci kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, yaptıkları incelemede 3 kişinin öldüğünü belirledi. Yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TIR, ARKADAN ÇARPMIŞ

Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı. Gül, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz" dedi.

Tır sürücüsü Ali T. gözaltına alındı.

Kazada bir aile yok oldu! Yan yana defnedildiler Adana'da düğün yolundaki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Yangın bölgesinde kaza! İtfaiye aracı tıra çarptı Mersin'deki yangın bölgesinde su tankeri olarak kullanılan itfaiye aracı, freninin boşalması tıra çarptı, kaza sonucu iki itfaiye eri yaralandı.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 can kaybı Düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.