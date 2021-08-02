Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi. Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi.

BİR ANDA HEPSİ YERE YIĞILDI

Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fabrikada gaz sızıntısı: 8 işçi hastaneye kaldırıldı Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir peynir fabrikasında amonyak tankında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 8 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Doğalgaz sızıntısından 1’i doktor 6 kişi zehirlendi Çorum’da doğalgaz sızıntısı nedeniyle 5’i aynı aileden, 1’i doktor olmak üzere 6 kişi zehirlendi. Fenalaşarak kızını arayan baba olası bir faciayı önledi.