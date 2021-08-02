Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi. Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi.
BİR ANDA HEPSİ YERE YIĞILDI
Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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