Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu kararın 16 milyon İstanbullunun sağlığı için risk teşkil ettiğini ifade ederek “Koronavirüs belası henüz bitmedi. Üstelik Delta başta olmak üzere yeni varyantların oluşturduğu tehlikenin önümüzdeki aylarda çok büyük sıkıntılar çıkaracağını bilim insanlarımız her gün vurguluyor. Böyle bir ortamda İBB tarafından alınan bu karar yanlıştır. Tüketiciler bindikleri taksinin ya da dolmuşun dezenfekte edildiğinden emin olmalı. Bu karar derhâl iptal edilerek dezenfeksiyon mecburiyeti kalıcı olarak geri getirilmelidir” açıklamasını yaptı.

İBB yol kenarlarındaki yeşillik alanları kurumaya terk etti İBB, Mahmutbey TEM Otoyolu çevresindeki yeşillik alanları adeta kurumaya terk etti.

İBB, İstanbul Havalimanı’ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 150 taksinin ruhsatını iptal etti.