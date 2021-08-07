Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de tabiî inciden anlayan 10 sanatkâr bulunuyor.

Bu sanatkârdan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Fidan Han'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor.

KİMİ HAVUZDA KİMİ OKYANUSTA YETİŞİYOR

İsmail İlkin, kimileri havuzda yetiştirilen, kimileri de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri satıyor.

Havuzda yetişen incilerin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişirken, Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelen 200 yıllık incilerin ise gramı 2 bin 500 lirayı buluyor.

Son dönemde inciye artan talep satışları da etkiledi. Vatandaşlar doğal incilere rağbet gösterirken, en fazla talebi 10 ila 15 bin liralık inciler görüyor.

9 BİN LİRADAN 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, "İnciye baktım mı gramını ve gerçek olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu anlarım. Bu incilerin orijinaliyle sunisini ayırt etmek çok zor. Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Havuzda yetiştirilen incilerinde 500 liraya satıldığını söyleyen İlkin, "Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum. Elimde 200 yıllık gerçek inciler mevcut. Bu 200 yıllık inciler ülkemize Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelmiş. Bu inciler çok değerli. Gramı altından daha pahalı olan inciler mevcut. Elimde gramı 2 bin 500 liraya satılan inci var. Altından 4 kat daha değerli" sözlerini kullandı.