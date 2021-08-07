Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğü, yanan ormanların ağaçlandırılma sürecinin 3 adım formülü ile yapılacağını açıkladı.

YANAN ORMANLAR İMARA AÇILAMAZ

Birçok ilde yanan ormanlar ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan “Yanan bölgelere otel, villa yapılacak” şeklindeki iddialar çürütüldü. Orman Yüksek Mühendisi Avukat Hüseyin İnci, “Anayasamıza göre yanan ormanların yerine tekrar orman yapılması gerekir. Kesinlikle imara açılamaz. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi. Bazı yanan yerlere otel ve evler yapılıyor ancak oralar makilik. Makiler orman sınırları dışında kalan arazilerdir” dedi.

ORMANLAR YANGIN SONRASI NASIL YENİLENİYOR?

Ankara Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, ormanların yangın sonrası yenilenme tekniklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yöntemlerden birinin ağaçlandırma, diğerinin ise alanların “kendi hâline bırakılması” olduğunu söyleyen Tavşanoğlu “Yanan yerleri kendi hâline bırakmanın şöyle bir avantajı var; orası zaten binlerce yıldır yangına maruz kalan ve buna adapte olmuş bir ekosistem. Biyoçeşitliliği kaybetmeden ormanın ya da çalılığın kendi kendini yenilemesini sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

YENİDEN YEŞERME İÇİN 3 ADIM

Orman Genel Müdürlüğü ise yanan alanların yeniden orman olması için “Doğal hâlinde bırakılması, tohum serpilmesi ve fidan dikilmesi” uygulamalarının yapıldığını bildirdi. Son zamanlarda özellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelere, yerel halkın faydalanması maksadıyla ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı, ahlat, kuşburnu, keçiboynuzu gibi meyveli türlerin de dikildiği belirtildi.