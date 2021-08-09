Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ağustos saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında hareket halinde olan bir yelkenli tekneyi tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, durdurulan yelkenli tekne içerisindeki 100 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 7 Ağustos saat 06.15 sıralarında ise Dikili ilçesi Bademleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 134 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

100 göçmenin yelkenliyle göçü Sahil Güvenlik'e takıldı Ege Denizi'nde Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenlerin hayali suya düştü. Mülteciler İzmir açıklarında yakalandı.

İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.