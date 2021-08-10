Orman yangınları ile mücadelede bir sevindiren haber daha geldi. Aydın Germencik'teki tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alangüllü Mahallesi'nde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle meyve ağaçlarının yanı sıra alandaki arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.
Bakan Pakdemirli duyurdu, Aydın'daki yangın kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangınının kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Aydın Valisi Aksoy: Karacasu'daki yangında 450 hektar alan zarar gördü Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını sürüyor. Bölgede inceleme yapan Vali Hüseyin Aksoy, son durum hakkında bilgi verdi.
Aydın'da ağaçlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı
Aydın Germencik'te zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Orman yangınları ile mücadelede bir sevindiren haber daha geldi. Aydın Germencik'teki tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alangüllü Mahallesi'nde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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