Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede görevinin başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dönmez’in beklenmedik ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Salihli Devlet Hastanesi personeli Muazzez Dönmez, görevi başındayken aniden fenalaştı. 30 yaşındaki sağlık personelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GELİNLİKLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dönmez, Küçük İmam Camisi’nde kılınan namazın ardından, Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bekar olduğu öğrenilen Muazzez Dönmez’in tabutuna arkadaşları tarafından gelinlik bırakıldı. Muazzez Dönmez’in cenaze namazına ise Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ile yakınları katıldı.

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