Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki 35 ilçedeki 166 noktada Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Taksim’de yapmış olduğu uygulamada ticari taksiler ve özel araçlar çevrildi.

ŞOFÖR VE YOLCULAR UYARILDI

Uygulamada sürücüler ve araç içerisindeki yolculara kimlik kontrolü yapılarak taksilerdeki maske takmayan şoför ve yolcular uyarıldı. Çevre güvenliği amacıyla yoldan geçen şüpheli otomobillerin de üstleri ve araçları didik didik arandı.

İçişlerinden 'Aranan Şahıslar' uygulaması İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamalarda 31 bin 516 personel görev aldı ve toplamda bin 350 şahıs yakalandı.

Ülke genelinde eş zamanlı uygulama: 1138 şahıs yakalandı Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1138 şahıs yakalanırken, 113 kişi ise gözaltına alındı.