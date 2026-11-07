Kahramanmaraş'ta 8 yaşında babasının yanında kalaycılığa başlayan 62 yaşındaki Mustafa Özata, 54 yıldır mesleğini sürdürüyor. Yaklaşık bir asırdır ailesinde yaşatılan zanaatın kentteki son temsilcilerinden olan Özata, kendisinden sonra mesleği devralacak kimsenin olmamasından endişe ediyor.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Mağralı Ökkeş Caddesi'ndeki iş yerinde çalışan 62 yaşındaki kalaycı Mustafa Özata, mesleğini babasından öğrendi.

8 yaşında babasının yanında öğrendi! 54 yıllık ustanın tek bir derdi var

8 YAŞINDAYKEN BAŞLADI

Babasının da 50 yıl kalaycılık yaptığını ifade eden Özata, çocuk yaşlarda başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Özata, bakır kapları kalaylayarak hem geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de vatandaşların kullanımına sunduğu ürünlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

8 yaşında babasının yanında öğrendi! 54 yıllık ustanın tek bir derdi var

"BENDEN SONRA KİM YAPACAK BİLMİYORUM"

Özata, "50 yıl babam bu mesleği yaptı 50 yılı geçti ben yapıyorum. Yaklaşık 100 yıldır bu mesleği sürdürüyoruz. Biz bakırın üzerine kalay kaplama yapıyoruz. Bakır ve kalay birleşince çok sağlıklı bir ürün haline geliyor. Kentimizde insanların yüzde 80'inin evinde bakır kap mevcuttur. Talep çok iyi işlerimiz güzel. Benim yaşım 62 benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum. Yetkililerin bu meslekleri canlandırmasını bekliyorum. Kalifiyeli eleman ve çalışacak kimse yok. Kalay yaptırmak için Adana, Osmaniye gibi illerden de müşteriler geliyor" dedi.

8 yaşında babasının yanında öğrendi! 54 yıllık ustanın tek bir derdi var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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