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80 yaşında gençlere taş çıkarıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu, İhsangazi, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ailesi ile birlikte çiftçilik yapan 80 yaşındaki Vahittin Ciğerci, çalışma azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Tarlada çalışıp çapa yapan Ciğerci, "Gençlere bakıyorum 'bacağım, belim ağrıyor' diye sızlanıyorlar. Hareket etmemelerinden kaynaklanıyor" dedi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Vahittin Ciğerci, ailesi ile birlikte çiftçilik yapıyor. Yaşına rağmen tarlada çalışmaya devam eden Ciğerci, çalışma azmi ile gençlere taş çıkartıyor. Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri sürekli sulayıp, çapa yapan Ciğerci, boş vakitlerini tarlada çalışarak geçiriyor. İlçede yaşayan gençlere de azmi ile örnek olan Ciğerci, çalışarak sağlıklı kalmayı amaçlıyor. Çalışmadan duramadığını söyleyen Vahittin Ciğerci, gençlerin sürekli bahaneler bularak çalışmamasına anlam veremediğini söyledi.

"NE KADAR ÇALIŞIRSAM KENDİMİ O KADAR İYİ HİSSEDİYORUM"

Çalıştığı zamanlar daha mutlu olduğunu ve kendisini daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Ciğerci, "Ben 80 yaşındayım ama çalışmadan duramıyorum. Gördüğünüz bu alana karpuz, kabak ektim. Sürekli sulayıp çapalıyorum. Maalesef günümüzde bunu gençler yapmıyor. Gençlere bizlerin örnek olmamız lazım. Gençler de örnek alıp oturmak yerine çalışmaya yönelmeli. Kimseye muhtaç değilim. Ben kendi bünyeme göre sürekli çalışmaya çalışıyorum. Ne kadar çalışırsam kendimi o kadar iyi hissediyorum" dedi.

80 yaşında gençlere taş çıkarıyor - 1. Resim

"ÇALIŞARAK DAHA SAĞLIKLI OLURSUNUZ"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Ciğerci, "Gençlere bakıyorum, 'bacağım, belim ağrıyor' diye sürekli sızlanıyorlar. Hareket etmemelerinden kaynaklanıyor. Sürekli oturmakla, 'hazır alırım' demekle olmuyor. Çalışarak daha sağlıklı olursunuz. Ben dünyayı gezsem şöyle güzel bir hava bulamam. Hem hava alıyorum hem kendi işlerimi yapıyorum. Yaşıma rağmen çok sağlıklıyım. Benim bünyemin sürekli olarak çalışmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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