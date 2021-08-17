Sürsürü Mahallesi'nde yaşayan Hidayet (75) ve Avni Yücesoy (79) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavi görürken durumları ağırlaşan Hidayet ve Avni Yücesoy daha sonra yoğun bakıma alındı. Pazartesi günü Hidayet Yücesoy, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Avni Yücesoy ise eşinin vefatından bir gün sonra yine virüs sebebi ile hayatını kaybetti.
4 çocuk olan Yücesoy çifti Baskil ilçesi Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Aşı ekibini üç kez reddeden genç kız koronadan öldü Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu.
Emekliliğine günler kala koronadan hayatını kaybetti Balıkesir Devlet Hastanesi'nde görev yapan 48 yaşındaki hemşire Medine Gündüz, emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanırken koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kadın hakim koronadan öldü, 6 aylık bebeği yoğun bakımda Bursa Adliyesinde görevliyken korona virüse yakalanıp bir süredir de tedavi gören 6 aylık hamile kadın hakim hayatını kaybetti. Ölümünden 6 gün kadın hakimin karnından operasyon ile alınan bebeği ise yoğun bakımda hayata tutunabilmek için mücadele ediyor.
Karı koca 1 gün ara ile öldü!
Elazığ'da bir çift yakalandıkları korona virüsü sebebiyle1 gün arayla hayatını kaybetti.
Sürsürü Mahallesi'nde yaşayan Hidayet (75) ve Avni Yücesoy (79) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavi görürken durumları ağırlaşan Hidayet ve Avni Yücesoy daha sonra yoğun bakıma alındı. Pazartesi günü Hidayet Yücesoy, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Avni Yücesoy ise eşinin vefatından bir gün sonra yine virüs sebebi ile hayatını kaybetti.
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