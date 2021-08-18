Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi Belediyesi'nin pandemi süreci dolayısıyla düzenlediği, “Sosyal Mesafede O An” isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. “Sosyal Mesafede O An” fotoğraf yarışmasının ödül töreni Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayında yapıldı. Ödül törenine yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve yakınlarının yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. “Pandemide İlk Cuma” isimli fotoğrafıyla yarışmaya katılan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Sarıkoç üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"ÇOK ÖZEL BİR ANDI BENİM İÇİN"

Yarışmada dereceye girerek üçüncülük ödülünü alan Ahmet Sarıkoç, “Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart’ta toplu halde ibadet edilmesine bir süre ara verildi. Ardından 29 Mayıs’ta yayınlanan bir genelge ile toplu halde ibadete izin verildi. Bağcılar Mahmutbey Stadyumunda izin verildikten sonra ilk Cuma günü sosyal mesafe kurallarına ve maske ve hijyen kurallarına uyarak namaz kılmaya izin verildi. Ben de o anda oradaydım. Çok özel bir andı benim için. Bir salgın hastalıkta yüzlerce kişinin bir araya gelip ibadet etmesi. Ben de o anları fotoğraf makinemle yerden fotoğraflamaya çalıştım. Tabi ki kadrajıma hepsi sığmadığı için biraz teknolojiden istifade ettim. Yanımda getirdiğim drone ile havalanarak tam 90 dereceden bütün cemaati alacak şekilde stat da gözükerek böyle bir fotoğraf çektim” şeklinde konuştu.

Fotoğraf aşkı bütün şehre yayılacak Fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir irtibat ortamı sunan, uluslararası fotoğraf faaliyeti “212 Photography Istanbul”, bu sene 1-11 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri şehrin farklı noktalarında ağırlıyor.