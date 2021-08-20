Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteorolojiden 2 bölge ve 2 il için sağanak yağış uyarısı Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da bölge için uyarı geldi.

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı MGM, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olabileceğini duyurdu.