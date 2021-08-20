Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de yürüyüş yaparak doğa fotoğrafı çekmek için arkadaşlarıyla Sazlıbosna Gölüne gelen Tekin Çetin, gölün bir kısmını görüntülemek isteyerek arkadaşlarından ayrılıp göl kenarında bulunan özel bir kişiye ait olan arsaya doğru ilerledi. Manzaranın fotoğrafını çekmek istediği esnada geri geri giden Tekin Çetin, daha önceden define aramak isteyenlerin kazmış olduğu yaklaşık 10 metrelik çukura düştü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan Tekin Çetin ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken özel arsada açılmış çukurun kapatılması için Arnavutköy Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

"BURAYI KAZIYORLAR, ONDAN SONRA ÇEKİP GİDİYORLAR"

Göl kenarındaki taş ocaklarında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve olaya tanık olan Fergat Aysan, "Ben burada bir olay olduğunu fark ettim, polis ve itfaiye gelince ben de geldim bakmak açısından. Burada önceden çok fazla bunun gibi çukurlar vardı, define arayanlar burayı kazıyorlar ondan sonra çekip gidiyorlar. Böyle bir sürü çukur var bu civarda, bu da onlardan bir tanesi. Galiba arkadaşları ile gelmiş, fotoğraf çekilirken düşmüş buraya. Sağlık durumu iyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Fotoğraf makinesi de çukurun içerisinde kalmış, şimdi belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri bir şeyler yapıyorlar ama buralara hafta sonu piknik yapmaya gelenler çok fazla oluyor, buraya bir çocuk düşseydi ya da tek birisi düşseydi kimsenin haberi olmazdı belki de" şeklinde konuştu.

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu Elazığ’da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.

Defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu İstanbul'da iki kişinin define avı, kötü bitti. Defineciler, hazineye daha hızlı ulaşmak isterken kendilerini havaya uçurdu.