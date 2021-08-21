Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Alparslan Arslan, ailesiyle birlikte bayram ziyaretinde bulunduğu esnada koronavirüse yakalandı. Ailesinde 80 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kayınpederi bile iyileşirken aşı vurulmayı sürekli erteleyen Arslan iyileşemedi. 21 gündür koronavirüsle savaşan Arslan, çok pişman olduğunu söyleyerek, elinde olsa kendini döveceğini belirtti.

"2 DEFA ERTELEDİM"

52 yaşında aşı olmadığı için koronavirüsü ağır geçiren Alparslan Arslan, “Turizm ile uğraşıyorum. Bayramın üçüncü günü bayram ziyareti sırasında abimle bayramlaşmaya gitmiştik. Orada eşim, abimden virüs kapmış. Abim 3 gün sonra aradı ben pozitifim test yaptırdım diye. Biz de yaptırdık. Önce eşimde, sonra kızımda ve bende çıktı. Eşim akraba ziyaretine gidiyor, annesi tarafına orada bulaştırıyor. Toplam 12 kişi virüs kapmış durumdayız. Fakat aşı olmayan içimizde kızım, bacanağımın oğlu ve ben varım. Ben normalde eğitim seviyesi olarak doktora seviyesindeyim. Akli muhakemelerim de yerinde olmasına rağmen, 2 defa mesaj gelmesine rağmen aşı olmayı erteledim. Bugün olurum, yarın olurum derken 31 Temmuz’da virüsü kaptığımız ortaya çıktı. O günden beri 21 gün oldu. 10 gün evde, geri kalan kısmı hastanede geçiyor. Şu an kullandığım cihazı iki haftalığına 3500 TL’ye kiraladık” diye konuştu.

"KENDİMİ DÖVMEK İSTİYORUM"

Aşı olmadığı için kendini dövmek istediğini belirten Arslan, “Şu an cihaza bağlı olarak nefes alabiliyorum. Tuvalete 2-3 günde bir gidebiliyorum. İdrarımı şişeye yapıyorum. Ciddi nefes sorunu yaşıyorum. İnsanlar acil şekilde aşıya gitsin. Şu anda kendimi yargıladığım zaman, kendime çok kızıyorum. Cezalandırabilsem kendimi dövmek istiyorum. Mücadelemizi veriyoruz. Bu konuda 1 dakika bile aşılarınızı geciktirmeyin. Fırsatını bulan hemen aşısını olsun. Çok pişmanım. Aşı karşıtı olanlara, teyit etmek isteyenlere, ciddi bir tavır içerisindeyim. Halkı aldatanlara inanmasınlar. Şu halimi gördükçe kendimi tanıyamıyorum” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN FABRİKA AYARLARIM BOZULDU"

Arslan, “O kadar pişmanım ki 12 kişiden 81 yaşındaki KOAH hastası kayınpederim, kayınvelidem 75 yaşında böbrek ve şeker hastası. Hepsi iyileştiler. Sülalede hasta bir ben varım. Yaşlıların iyileşip de benim burada sürünüyor olmam benim için bana yeter. Aşı vurulanlar o kadar kolay atlatıyor ki ben ilk defa hastaneye yatıyorum. Nezle olup 1 bardak limonla iyileşirdim. Bütün fabrika ayarlarım bozuldu. Bu kadar alt üst olacağımı tahmin etmiyordum” ifadelerini kullandı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Ekim-Kasım için endişelerimiz var Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlarda şu anda 10 yataktan 7'sinin dolu olduğunu belirterek, "Maalesef çok ciddi bir rehavet gözlüyoruz, tabii hasta sayısı arttıkça bu bizi endişelendiriyor. Oran artabilir, dikkatli davranmak lazım. Ekim-Kasım gibi endişelerimiz var" dedi.