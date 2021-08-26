Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki okullarda, bütün kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimin başlayacağı 6 Eylül'e hazırlık için Covid-19 tedbirleri çerçevesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Bakırköy'deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulunda da yeni döneme hazırlık sürüyor. Bu doğrultuda okulun her köşesi dezenfektanlarla temizlenirken, zemin ve okul bahçesi deterjanlı su ile yıkanıyor, kapı kolları, tırabzanlar, sıralar ve tahtalar gibi ortak kullanılan yerler siliniyor. Rehber çerçevesinde, okul içerisine, ortak alanlara, sınıflara ve öğretmen odalarına maske atık kutuları yerleştirildi. Kutuların günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak. Okulun rutin temizliği de sıklaştırılacak. Teneffüslerde, ortak kullanım alanları sıklıkla temizlenirken, gün sonunda genel detaylı temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek.

Okul binasına girişte öğrencilere, maskelerini çıkarıp ellerini dezenfekte etmelerinin ardından yeni maske verilecek. Her öğrencinin kendi sırasında oturması için sıralara çıkartmalar yapıştırılarak oturma planları hazırlandı. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş "Bu sene maske atık kutularını daha ön plana çıkaracağız. Sınıflarımızı doğal havalandırma yöntemiyle havalandıracağız. Havalandırma filtrelerimizi sürekli temizleyeceğiz, bakımlarını yaptıracağız” dedi.

Okullar için koronavirüs rehberi! 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Binlerce esnafın gözü okullarda Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlayacak olmasının esnafı sevindirdiği belirtti.