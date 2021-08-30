Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hemen hemen her kadın makyaj yapmayı sever. Doğal görünümlü makyaj “no makeup makeup” denilen, yüzünüzde yokmuş gibi duran makyaj yapma tekniğidir. Elbette makyaj yapmak doğal görüntünüzü farklılaştıracaktır ancak yapacağınız sade bir uygulamayla hem iyi gözüküp hem de kimsenin yüzünüzde makyaj olduğunu anlamamasını sağlayabilirsiniz.

Cildinizi hazırlayın

Doğal makyajın olmazsa olmaz ilk adımı temiz ve nemli bir cilttir. İyi temizlenmemiş bir cilt siyah nokta ve sivilcelere davetiye çıkarır. Bir peeling ile kirden ve yağdan arındırdığınız cildiniz artık makyaja hazır demektir.

Renk tonunuzu eşitleyin

Sıra kızarıklıkları ve diğer kusurları gizlemeye geldi. Bu aşamada içerisinde nemlendirici bulunan BB ya da CC krem kullanabilirsiniz. Fondöten kullanmayı tercih ediyorsanız da cildinizi muhakkak nemlendirmelisiniz. Cilt yapınıza uygun seçeceğiniz fondöten hem gün içinde cildin pul pul görünmesinin hem de tam tersi yağlı bir his bırakmasının önüne geçecektir. Renk farkına dikkat! Fondöteni boyun bölgesinde test edin, eğer renk farkı yoksa doğru tercih demektir. Az veya orta kapatıcılıktaki fondöteninizi ıslak bir süngerle tüm yüzünüze yedirin.

Morlukları silin

Doğal bir görünüm için gözaltı morluklarınızı da unutmamalısınız. Parmaklarınızın ısısıyla kapatıcıyı gözlerinizin altına ters üçgen şeklinde uygulayın. Böylece oluşan aydınlık sizi daha dinç gösterecektir.

Bakışlarınızı canlandırın

Far rengi seçiminde ise eliniz asla koyu renklere gitmemeli. Açık kahve ya da ışıltılı soft tonlarla doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz. Göz pınarlarınıza da açık tonlarda ışıltılı bir far uygularsanız aydınlık görünüme kavuşabilirsiniz.

Gözlerinizi ön plana çıkarın

Yokmuş gibi makyajda en önemli kısım ise kirpiklerdir. Kıvrık, hacimli kirpiklere doğru rimel ile tek kat uygulayarak kavuşmalısınız. Unutmayın kat kat sürülmüş rimel görüntüsü sizi doğallıktan uzaklaştıracaktır.

Yanaklara renk gelsin

Zinde ve capcanlı bir cilt görüntüsüne kavuşmak için yanaklara da allık şart. Kendinden kızarmış gibi görünen yanaklar doğru uygulama tekniğinden geçiyor. Allığı yüzünüze fazla yaymadan, yanakların ortasını hedef alarak kullanmalısınız. Cilt tonunuza uygun allığı bulmak için yanaklarınıza çimdik atmanız yeterli.

Kaşlarınızı şekillendirin

Güçlü görünen kaşlar yüz ifadenizi değiştirerek, gözlerinizi ön plana çıkarır. İlk olarak kaşlarınızdaki boşlukları doldurmalı sonrasında da şekillendirerek kaş jeli ile sabitlemelisiniz.

Son aşama ruj

Amacınız doğal ama canlı ve iyi gözükmekse ruj renginde de her zaman daha dudak renginize yakın bir ton tercih etmelisiniz. Şeftali, açık pembe, gülkurusu gibi tonlarda bir ruj sürdüğünüzde makyajınız tamamlanmış demektir!

Uzmandan uyarı: Maskenin altına ağır makyaj yapmayın Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, pandemi döneminde maske kullanımında makyaj yapılmaması uyarısında bulundu.