Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahta ilçesine bağlı Şenköy'de 7 yaşındaki E.A.E., evin bahçesinde kaynayan pekmez kazanına baktığı esnada dengesini kaybederek içerisine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düğün yolunda kahreden kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti ​Şırnak'ta akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Mardin'de zincirleme kaza: 13 yaralı Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü feci kaza! 7 yaralı Adıyaman’ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.