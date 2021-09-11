Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Battalgazi İlçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde 18 yaşından küçük 20 genç birbirlerine küfür etmesi sonucu kavga çıktı.

ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANDI

Tamamı 18 yaşında küçük gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişiden oluşan iki ayrı grup 'küfürleşme' meselesi yüzünden Turkuaz Sokak'ta bulunan bir oto park içerisinde kavga etti. Kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu E.Ö. (15) yaralanırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinden yaya olarak ayrılan yaralı genç yaklaşık yüz metre ileride bulunan bir özel hastanenin önünde yere yığılırken burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.Ö.'nün hastanede tedavisi sürerken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. (15) ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi ekipler tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Babasıyla abisinin kavgasını ayırmak isterken katil oldu Adana'da bağımlı abisi ve babasının para yüzünden giriştikleri kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, tüfeğin ateş almasıyla abisinin vurulup ölmesine sebep oldu.

Yol kavgası kanlı bitti: Baltalı cinayet! Esenyurt'ta iki şahsın yol verme kavgasında kan aktı, zanlı baltayla karşısındaki kişiyi öldürdü.

Baba oğulun kavgası ölümle bitti Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti. Ailesi gencin kendi kendini vurduğunu, görgü şahitleri ise babasının vurduğunu öne sürdü.