Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımı devam eden Sancaktepe-Çekmeköy metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında geçtiğimiz günlerde göçük meydana geldi. Göçükte 1’i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi, diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler hastaneye kaldırdı.

"MAHALLELİ OLARAK BİZİM DE CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı işçilerin can güvenliği olmadığı gibi kendilerinin de can güvenliklerinin olmadığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Emine Kaya, "Metro inşaatında göçük oluşmuş, evlerimizin balkonlarından baktığımızda sağlık ekipleri ve polisler geldi. Çalışan işçilerin can güvenliği yok ama mahalle olarak bizim de can güvenliğimiz yok. İş makineleri girip çıkıyor, defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Buralar toz bulutu durulmuyor, bir an evvel önlem alınması lazım. İnşaat alanı evimize çok yakın. Her dakika iş makinesi giriyor. Burada herhangi bir çocuk da ölebilirdi, bir an evvel önlem alınması lazım" diye konuştu.

İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı Gaziantep’te yaşayan 22 yaşındaki Ferdi Bozyel, 5 yıl önce inşaat çalışması sırasında dengesini kaybedip düşerek felç kaldı. Bozyel, iş güvenliği önleminin alınmaması iddiasıyla işverene açtığı davada yasal faizlerle 1 milyon 500 bin TL tazminat kazandı. Bozyel, davalı işverenin mal varlığını yakınlarına devretmesi nedeniyle kazandığı rekor miktardaki tazminatı alamıyor.

İETT otobüsü metro inşaatına çarptı Kağıthane'de feci bir kaza yaşandı. Kağıthane'de yokuş aşağı giderken freni boşalan İETT otobüsü, metro inşaatının bariyerlerine çarptı.