Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan kurs merkezine gitmek için evinden çıkan 13 yaşındaki Batu Sırmaoğlu eve dönmeyince ailesi polise başvurdu.
Çocuklarından haber alamayan Sırmaoğlu ailesi, oğullarını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermelerini istedi.
Kaybolan dağcıdan 108 gündür haber alınamıyor Antalya’da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini söyleyip yola çıkan Mustafa Yıldırım'dan 108 gündür haber alınamıyor. Ekipler ise sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Esenyurt’ta evden kaçan iki kızdan haber alınamıyor Esenyurt’ta sabah saatlerinde hazırladıkları bavul ile çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan’dan (12) bir daha haber alınamadı. Ailesi ve polis ekipleri tarafından evden kaçan kızları bulmak için arama çalışması başlatılırken, kızların son görüntüleri ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.