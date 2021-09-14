Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kısa bir süre önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, Muğla’nın Köyceğiz Gölü’nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Kıyıda duran vatandaşlar tekneden bir kişinin denize düştüğünü kaydetti. Acar, tekne karaya yanaştığı sırada tekneden düştü.

Kıyıda bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet müdürleri sevk edilirken bölgede bulunan kameralar incelendi. İncelenen kameralarda göle düşen kişinin Erdem Acar olduğu tespit edildi. Gölde, polis dalgıç ekipleri tarafından yoğun bir şekilde çalışma başlatıldı.