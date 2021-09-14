Kente tatile gelen Ahmet Taha Uygun ve Hilal Ferik, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet koyları arasında yürüyüşe çıktı.
Ormanlık arazide kaybolan tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen JAK ekibinin, üç saat süren arama çalışması sonucu ulaşılan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişi, konakladıkları otele getirildi.
Kaybolan dağcıdan 108 gündür haber alınamıyor Antalya’da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini söyleyip yola çıkan Mustafa Yıldırım'dan 108 gündür haber alınamıyor. Ekipler ise sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.
Tünelde son 20 metre: Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor Erzurum’un İspir ilçesinde 29 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Tünelde son 20 metrede arama çalışmaları 29’uncu gününde devam ediyor.