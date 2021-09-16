Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen kazada Sebahattin Ardalı'nın kullandığı 33 CKE 28 plakalı tır, yolun 10. kilometresinde devrildi. Bu sırada aynı yönde Belçika'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na seyreden Halil Çalışkan yönetimindeki 1 EBH 307 plakalı otomobil ile Akın Çelik idaresindeki 46 HK 410 plakalı otomobil devrilen tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan, tır sürücüsünün 247 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun Edirne yönünde trafikte zaman zaman aksama yaşandı.



Tır zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.



Manisa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.