Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Araklı ilçesinde yayladan topladıkları mantarları akşam yemeğinde tüketen Bakırtaş ailesinin 3 ferdi fenalaşarak ilk olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne sonra da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından Bakırtaş ailesinin 3 ferdi sağlığına kavuştu.

“CİDDİ BİR SÜREÇ ATLATTIK”

Yaylada topladıkları mantarları yedikten sonra fenalaşan 57 yaşındaki Tahsin Bakırtaş, “Önce eşim rahatsızlandı, ambulansla Araklı Bayram Halil Hastanesi’ne kaldırıldık. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından durumumuzun ciddiyeti üzerine KTÜ Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümü’ne sevk edildik. Halüsinasyonlar gördüğümü hatırlıyorum. Sonrasında kendimi kaybetmişim gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlık çalışanlarının hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim” dedi. Hastane çalışanlarına teşekkür eden Bakırtaş, toplama mantar tüketenlere de uyarı da bulunarak toplama mantar tüketilmemesini istedi.

10 GÜNDE 15 ZEHİRLENME

Mantar zehirlenmeleriyle ilgili KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Öğretim Üyesi ve Tıbbı Toksikolog Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin, “Geldiklerinde ağır halüsinejik zehirlenme durumunda olan hastalarımız hızlı ve etkili müdahalemiz sonrasında 12 saat içerisinde tedavi edilerek taburcu edildi” dedi. Dr. Aynur Şahin, son 10 günde Trabzon, Ordu, Gümüşhane’den toplam 15 hastanın 10 tanesinin KTU Farabi Hastanesi Toksikoloji ünitesinde tedavi olduğunu diğer 5 kişiye ise bulundukları hastanede tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiği söyledi.

EN ÇOK SİNEK MANTARI ZEHİRLİYOR

Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri üzerinde yapılan analizlerde zehirlenmelere sebep olan mantarın daha çok Amanita Muscaria (sinek mantarı) ve Amanita Pantherina olduğu öğrenildi. Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşındaki erkek hasta olduğunu belirtirken hastanın koma nedeniyle solunum cihazına bağlandığı ve yaklaşık 2 hafta boyunca KTÜ Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde takip edildikten sonra taburcu edildiği ifade edildi. Dr. Şahin, halk arasında 'evcik kıran, köy göçüren' mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer nakli ihtiyacına neden olan 'Amanita Phalloides' zehirlenmesine sebep olabileceğini vurguladı.

“TEK BİR MANTAR BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİR”

“Mantarlar gerek lezzetli olmaları gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olması ile birlikte oldukça insanları cezbetmektedir" diyen Şahin "En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden dolayı Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip olan bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri; ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yine mantar zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde topladıkları mantardan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.