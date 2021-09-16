Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan şahıs, ekmek teknesi olan kamyonetin kontrolden çıkarak kayması üzerine durdurmaya çalıştığı esnada ağaçla aracının arasında kalıp öldü.

KAMYONETLE ARACINA RASINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ünsal kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kırsal mahallelerde kamyonetiyle sebze ve meyve satan 54 yaşındaki İzzet Utkun, Ünsal kırsal Mahallesi'ne gitti. Aracını yokuşta park eden Utkun müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı. Aracını durdurmak için önüne koşan Utkun, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Utkun’u çıkartamayan mahalleli, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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