Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siteler Mahallesi Kavi Caddesi 2012 Sokak yakınlarında bulunan yapımı devam eden bir inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdurrahman Tunç yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden çıkarıldı.

Ambulansa alınan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

Hemzemin geçitte tren kazası! 2 kişi yaralandı Hatay’da kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı! Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı Kayseri'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.