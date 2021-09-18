Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına çarparak takla attı. Kazada anne ile baba hayatını kaybederken 2 çocuk yaralı şekilde kurtarıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan Opel marka 34 FT 0655 plakalı otomobil, sürücüsü Rıdvan Ergül'ün (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kanala çarpıp takla atan otomobil ters döndü.

ANNE İLE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin motoru ise yola uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, baba Rıdvan Ergül ve eşi Güler Ergül (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 1 ve 4 yaşındaki çocuklar ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ile babanım cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

KAZADA İKİ ÇOCUK YARALI ŞEKİLDE KURTARILDI

Kazaya tanık olan Kerem Sönmez, "Araba yoldan dışarı çıktı. Yüksekliğin oradan tepe takla oldu. Ortaya fırladı. Çocuklar da içerideydi. Çocukları dışarı aldım. Ama anne ile babaya bir şey diyemeyeceğim sağlıkçılar bakıyor şu anda. Çocuklardan biri 1 yaşlarında diğeri de 3-4 yaş gibiydi. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi. Öte yandan kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.

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