Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de bir karantina skandalı yaşandı. Koronavirüs salgınından enfekte olan kızına ilaç yazdırmak amacı ile Muradiye Aile Sağlık Ocağı'na giden baba Süleyman Hızmalı, karantinasını hiçe saydığı yetmezmiş gibi bir de görevli doktora sözlü saldırıda bulundu.

Aile hekimi Uzman Dr. Mehtap Büyük Ateş'ten kızına ilaç yazmasını isteyen Hızmalı, doktordan ret cevabı aldı. Dr. Mehtap Büyük Ateş, Hızmalı'ya karantinasını ihlal etmemesi gerektiği belirtti. Bunun üzerinde Hızmalı doktora sözlü saldırıda bulundu. Dr. Ateş ise saldırının ardından 'beyaz kod' verdi.

Verilen kod üzerine merkeze gelen polis ekipleri Süleyman Hızmalı’yı gözaltına aldı. Aile hekimi Uzman Dr. Mehtap Büyük Ateş ise Hızmalı’dan şikayetçi oldu.