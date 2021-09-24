Türkiye Gazetesi

Adıyaman’ın Yeşilyurt mahallesi Yeşilyurt Caddesi ile 1’inci Çevre Yolunun yakınlarında bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Lahlu’ya çarptı. Yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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