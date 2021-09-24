Türkiye Gazetesi

Silifke'de ilçesine bağlı Pazarbaşı Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Fatma K, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocası Özkan K'den boşanmaya karar verdi. Ardından iki çocuğunu alıp ocak ayında kızkardeşi Özge K'nin yanına yerleşti. Bugün akşam saatlerinde kocası evi bastı. Belinden tabanca çıkaran şahıs, iki kardeşe ateş açtı. Ardından da aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Mahallelinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Fatma K'nin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Özge K. ile eniştesi Özkan K. hastaneye kaldırıldı. Acı haber sonrası eve gelen iki kız kardeşin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan Özge K'nin de kocasından ayrı yaşadığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Zanlının ise psikolojik problemleri olduğu iddia edildi.



Soldan sağa: Fatma K, Özge K, Özkan K.

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İzmir’de koca dehşeti anbean kameraya yansıdı! İzmir’in Aliağa ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadının kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından gözaltına alınan koca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.