Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girmek için adayların üst aramalarını yapan polis memuru iki kişiden şüphelendi.

GİZLİ BÖLMELİ ATLET YAPMIŞLAR

M.Y. ve T.K.'nın üzerlerinde yapılan aramada şahısların atletlerinde gizli bölme oluşturarak akıllı telefon ve kamera ile dışarıdan bilgi alışverişini sağlayacak şekilde düzenek kurdukları tespit edildi.

Şahıslar, gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kopya düzeneği sınav öncesi şahıslara yapılan üst aramasında ortaya çıktı.

Sınava kopya düzeneği ile girmişti... Gerçek ortaya çıktı Kırıkkale’de ehliyet sınavına tam teşekküllü kopya düzeneği ile gelen sürücü adayının, daha önce girdiği 6 sınavda başarısız olduğu ve defalarca ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren kopya düzeneği: Kulağına böcek maskesine kamera yerleştirdi! Kırıkkale’de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine kamera, kulağına böcek dinleme cihazı takarak düzenek kuran bir kişi ve suç ortağı emniyete sevk edildi.