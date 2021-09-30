Türkiye Gazetesi

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Mert ailesinin yaşadığı evden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kimseye ulaşamayınca itfaiye ekiplerini yardıma çağırdı. İçeri giren polis ekipleri içeride anne Aynur Mert ve çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in cansız bedenlerini buldu.

AYRANINA İLAÇ KOYDU

Anne ve çocukların cansız bedenleri üzerlerine bayrak örtülü bir şekilde bulunurken katil baba Turgay Mert’in tartıştığı eşi Aynur Mert’i boğarak öldürdüğü, okuldan dönen oğlu Ahmet Ali Mert’i de ilaçlı ayranı zorla içirerek zehirlediği ve kızı Aleyna Mert’in de dershaneden dönmesin bekleyerek geldiğinde boğarak öldürdüğü öğrenildi.

KAYIP BABA GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından kayıp baba Turgay Mert gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Turgay Mert, eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve çocuklarının cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp defnedilmek üzere Osmaniye’ye götürüldü.

UZMAN ÇAVUŞLUK GÖREVİNDEN ATILMIŞ

Cenazeyi teslim alan Aynur Mert’in acılı babası Osman Karahasan yaptığı açıklamada, “Boğarak öldürmüş. Aralarında bir problem yoktu. 2 aydır uzman çavuşluktan da atmışlar. Allah büyük 3’ü gitti ama 3’ün yerine 13 alacağım başka çare yok” dedi.

7 yaşındaki çocuğu katil babanın ailesine verdiler Samsun'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Enis Adem Ş. tarafından hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Ş.'nin kızı A.Ş.'nin, savcılık talimatıyla cinayet zanlısının ailesine verilmesine genç kadının ailesi tepki gösterdi. Cinayete kurban giden Merve Ş.'nin kız kardeşi Eminegül Özcan A., yeğeninin kendilerine verilmesini isteyerek, "Kızımızı katilin yakınlarına teslim ettiler" dedi.