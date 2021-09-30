56 yaşındaki Hatice U. isimli kadın bir kaç aydır süren öksürük şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, kadını tomografiye soktu ve akciğerinde bir yabancı cisim olduğunu fark etti.
CİĞERİNDEKİ KABAK ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILDI
Hemen ameliyata alınan kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı. Doktor Acat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta aylar önce kabak çekirdeği yemiş. Bana öksürük şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde lezyon görünüyordu. Yabancı cisim gördüm. Cismi çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük." dedi.
Pil yutan bebek, 28 ameliyattan sonra kurtuldu Katı yiyeceklerden uzak duran 1 yaşındaki bebeğin çekilen röntgen sonuçlarına göre küçük bir pil yuttuğu ve pilin boğazına takıldığı fark edildi. Talihsiz bebek, geçirdiği 28 ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Ameliyattan korktu yıllarca böyle yaşadı G. İ.'ye, yıllar önce guatr teşhisi koyuldu. Boynu giderek büyümeye başladı. 30 yıl sonra ikna olan kadın ameliyat oldu. 1 kilo 100 gram ağırlığında guatr çıkarıldı.
Ameliyattan çıkan kadının başına öyle bir şey geldi ki! Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen kazada, taburcu edilen bir kadının ameliyat dikişleri sökülünce yeniden hastaneye kaldırıldı.
'Öksürük' şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çekirdek çıktı
Karabük'te daha önce hiç duyulmamış bir olay yaşandı. 56 yaşındaki kadın bir kaç aydır geçmeyen öksürüğü yüzünden doktora gidince hayatının şokunu yaşadı. Onu aylarca öksürten şey akciğerine kaçan kabak çekirdeği çıktı.
56 yaşındaki Hatice U. isimli kadın bir kaç aydır süren öksürük şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, kadını tomografiye soktu ve akciğerinde bir yabancı cisim olduğunu fark etti.
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