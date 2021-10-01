Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hastanelik oldu. Mehmet Şükrü Temel idaresindeki, Batman Belediyesine ait 72 AAF 664 plakalı cenaze nakil aracı, Midyat-İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde, Nazım Akyüz yönetimindeki 21 TT 1138 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile taksideki yolcular Türkan K. ve Ekrem Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kırklareli'nde zincirleme kaza, 1 ölü 5 de yaralı var Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kütahya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.